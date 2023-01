சோனியா காந்திக்கு என்னாச்சு? மூச்சுவிடுவதில் சிரமம்.. பதறியடித்த காங்கிரசார் -மருத்துவமனையில் அனுமதி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி டெல்லி கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் இன்று காலை அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். வழக்கமான பரிசோதனைகளுக்காகவே சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான சோனியா காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே தேசிய தலைவராக பதவியேற்றதில் இருந்து முழு நேர கட்சிப் பணிகளில் ஈடுபடாமல் ஓய்வெடுத்து வருகிறார்.

அவ்வப்போது கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வது, ராகுல் காந்தி சென்று வரும் இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையில் பங்கேற்பது என அவர் இருந்து வந்தார்.

ராகுல் காந்தி பாதயாத்திரையில் திருப்பம்! டெல்லி சவுத் ப்ளாக்கே அதிர்ந்ததாமே..காரணம் மாஜி RAW தலைவர்!

English summary

Senior Congress leader Sonia Gandhi was admitted to Delhi's Ganga Ram Hospital this morning. Sources in the Congress party said that Sonia Gandhi was admitted to the hospital for routine check-ups.