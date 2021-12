ஓமிக்ரான் அச்சம்.. 5 மாநில தேர்தலுக்கு முன்பு இதை செய்யணும்.. தேர்தல் ஆணையம் ஸ்ட்ரிக்ட் உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் 5 மாநில தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாகத் தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்துள்ளது.

அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் மொத்தம் 5 மாநிலங்களில் - உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, உத்தரகண்ட், மணிப்பூர் மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இதில் பஞ்சாப் தவிர மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாஜக அல்லது பாஜக கூட்டணி அரசே ஆட்சியில் உள்ளது. இதனால் தேர்தல் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் இந்தியா முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ளது.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட்.. ஜெயிக்க வேண்டிய மாநிலங்களில் தான் தலையிலேயே மண்ணை அள்ளிப் போட்ட பரிதாப காங்.

Election Commission of India has asked the Centre to speed up Covid-19 vaccination in poll-bound states. The goal is to ensure everyone is fully vaccinated at the earliest in poll-bound states.