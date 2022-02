உக்ரைன் எல்லையில் இந்திய மாணவர்கள் மீது தாக்குதல்! 'டார்ச்சர்' செய்வதாக மாணவிகள் புகார்! பரபர வீடியோ

Delhi

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து அண்டை நாடுகள் வழியாகத் தாயகம் திரும்பிய இந்திய மாணவர்கள் சில அதிர்ச்சி கரமான தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க ரஷ்ய அதிபர் புதின் கடந்த வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டார். கடந்த சில நாட்களாகவே அங்கு மோசமான போர் நடைபெற்று வருகிறது.

ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கையால் ஆத்திரமடைந்த உலக நாடுகள் பல்வேறு பொருளாதாரத் தடைகளை அறிவித்து வருகிறது. இருப்பினும், இதற்கெல்லாம் புதின் அஞ்சுவதாகத் தெரியவில்லை.

ரஷ்ய ராணுவத்தை விட மாட்டோம்! கீவ்வை கைப்பற்ற நினைக்கும் கனவு பலிக்காது.. உக்ரைன் மக்கள் ஆவேசம்

⁦ @nishantchat ⁩ INDIAN STUDENTS AND SPECIALLY GIRLS WERE BRUTALLY BEATEN BY UKRANIAN ARMY AT BORDER OF ROMANIA. THEY STOPPED THEM TO CROSSING THE BORDER. pic.twitter.com/JlGywzGrKT

An Ukrainian security officer kicks Indian students at the border crossing who are escaping the war! What is their fault? pic.twitter.com/SF1vE0IVLL

English summary

Several Indian students have alleged that they were harassed, beaten by the Ukrainian guards at the Poland border: All things to know about Indian student's in Ukraine.