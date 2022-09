“பனி குல்லா” ஓகே.. “ஹிஜாப்” கூடாதா? நீதிபதி அடித்த “ஜோக்” - உச்சநீதிமன்றத்தில் குபீர் சிரிப்பலை

Delhi

டெல்லி: ஹிஜாப் வழக்கின் 8 வது நாள் விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று பரபரப்பாக நடைபெற்ற நிலையில், நீதிபதிகள் தெரிவித்த கருத்தால் சிரிப்பலை எழுந்தது.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல அரசு விதித்த தடைக்கு எதிராக உடுப்பி மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது.

அதில் ஹிஜாப் இஸ்லாத்தில் அத்தியாவசியமானது இல்லை என்றும், பள்ளிகளில் சீருடையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கர்நாடக அரசின் உத்தரவில் தவறு இல்லை எனவும் கூறி மாணவிகளின் வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

ஹிஜாப் வழக்கில் “பரபர”.. பாய்ண்டை பிடித்த நீதிபதிகள்! “திலகத்தை” விட ரெடி - மத்திய அரசு வழக்கறிஞர்

As the 8th day of the hearing of the Hijab case was held in the Supreme Court today, there was laughter due to the comments made by the judges. Supreme court questioned Solicitar general about muffler in Hijab case