26 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு.. தமிழகத்தின் வடிவேல் கோபால், மாசி சடையனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது!

மத்திய அரசின் உயரிய விருதான பத்ம விருதுகள் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 26 பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பாம்புபிடி வீரர்களான வடிவேல் கோபால், மாசி சடையன் ஆகியோர் பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதேபோல் மறைந்த மருத்துவர் திலீப் மஹாலானாபிஸுக்கு பத்ம வுபூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்ச்சத்து குறைபாட்டுக்கு தீர்வு காணும் ஓ.ஆர்.எஸ்.கரைசலை கண்டுபிடித்த சாதனைக்குரியசர் மருத்துவர் திலீப் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Padma Awards the highest award of the central government, have been announced. Among them, Tamil Nadu snake-catchers Vadivel Gopal and Masi Sadayan have been selected for the Padma Shri award.