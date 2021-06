தெற்கிலிருந்து வரும் சூரியன் இன்று வடக்கு வானத்தை பிரகாசமாக்குகிறது #DelhiWelcomesStalin

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று டெல்லி சென்றுள்ளார். முதல்வரான பின்னர் முதல்முறையாக டெல்லி சென்றுள்ள மு.க ஸ்டாலினுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினின் டெல்லி பயணத்தை முன்னிட்டு ட்விட்டரில் #DelhiWelcomesStalin என்ற ஹேஸ்டேக் ட்ரெண்ட் ஆகியுள்ளளது.

தமிழக முதல்வராக பதவி ஏற்ற பிறகு முதல் முறையாக மு.க.ஸ்டாலின் இன்று டெல்லி சென்றுள்ளார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின். இன்று காலை 7.30 மணியளவில் தனி விமானத்தின் மூலம் அவர் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு இல்லத்தில் தங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின், இன்று மாலை 5 மணி அளவில் பிரதமர் மோடியை சந்திக்கிறார்.

இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழ்நாட்டிற்கான திட்டங்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை பிரதமரிடம் அவர் அளிக்க உள்ளார்.

டெல்லியில் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. குவிந்த எம்.பி.க்கள்.. உற்சாக வரவேற்பு.. மோடியுடன் மாலை சந்திப்பு

English summary

MK Stalin, who is visiting Delhi for the first time since becoming the Chief Minister, was given an enthusiastic welcome at the airport. The hashtag #DelhiWelcomesStalin has become a trend on Twitter ahead of Chief Minister MK Stalin's visit to Delhi.