தமிழகத்தில் 3.6% பேருக்கே.. முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.. அதிர்ச்சி அளிக்கும் தரவுகள்!

டெல்லி: இந்திய மக்கள் தொகையில் இதுவரை 3% பேருக்கே முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்று தரவுகள் அதிர்ச்சி தகவல் கூறுகின்றன.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தற்போது வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. ஒரு கட்டத்தை 3,00,000-ஐ தாண்டிய தொற்று தற்போது 1,00,000-க்குள் அடங்கி விட்டது.

5 நிமிஷம் ஆக்சிஜன் கட்.. திணறியே உயிரிழந்த 22 பேர்.. ஆஸ்பத்திரிக்கு சீல்.. ஓனரை தட்டி தூக்கிய போலீஸ்

கொரோனா குறைந்து வரும் இந்த வேளையில் நாட்டில் தடுப்பூசிக்கு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. அனைத்து மாநிலமும் தடுப்பூசி தட்டுப்பாட்டை எதிர்கொண்டுள்ளன.

