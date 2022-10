ஏமாற வேண்டாம்.. ஆன்லைன் வழியாக பிஎச்டி படித்தால் செல்லாது.. யுஜிசி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: ஆன்லைன் வழியில் பிஎச்டி (PhD) படித்தால் அது செல்லாது என்றும், இது போன்ற விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் எனவும் பல்கலைக்கழக மாணியக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அதேபோல உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் பிஎச்டி பட்டங்களை வழங்குவதற்கு யுஜிசி விதிமுறைகளையும் அதன் திருத்தங்களையும் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் யுஜிசி வலியுறுத்தியுள்ளது.

ஆன்லைன் வழியாக கல்வி பரவலாகி வரும் நிலையில், யுஜிசி தற்போது இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

The University Grants Commission has announced that online PhD studies are not valid and do not be fooled by such advertisements. Similarly, the UGC has also insisted that higher education institutions must follow the UGC norms and its amendments for awarding PhD degrees. With the spread of education through online, UGC has now issued this notification.