இனியும் அஞ்ச மாட்டோம்.. சிறையை காட்டியும் அச்சுறுத்த முடியாது.. ஜாமீனில் விடுதலையான மாணவர்கள் பேச்சு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சிஏஏ போராட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் இன்று ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர். இனியும் சிறையில் அடைப்போம் என்று அவர்களால் எங்களை அச்சுறுத்த முடியாது என்றும் அப்படி அவர்கள் எங்களை அச்சுறுத்தினால், அது எங்கள் போராட்டத்தை வீரியத்தைத் தான் அதிகப்படுத்தும் என்றும் மாணவர்கள் தெரிவித்தனர்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது. இருப்பினும், நாடு முழுவதும் சட்டத்திற்கு இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிராகப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

குறிப்பாக டெல்லியில் மிகப் பெரியளவில் தொடர்ச்சியாகப் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்தப் போராட்டத்தில் வன்முறை ஏற்பட்டது தொடர்பாக நட்டாஷா நிர்வால், தேவங்கனா கலிட்டா, ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழக மாணவர் ஆஷப் டான்கா ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

Student-activists Natasha Narwal, Devangana Kalita and Asif Iqbal Tanha walked out of Delhi's Tihar jail. They Won't Be Able To Threaten Us With Jail