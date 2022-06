44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி ஓட்டம்... தொடங்கி வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி..!

Delhi

டெல்லி: மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஜோதி ஓட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் சா்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் வருகிற ஜூலை 28-ம் தேதியில் இருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் 10-ம் தேதி வரை நடக்க விருக்கிறது. இதில் சர்வதேச அளவில் 200 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரா், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனா். இந்தப் போட்டியை நடத்த தமிழக அரசு சார்பாக ரூ.92.13 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொடரை தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்த சிறப்பு அதிகாரி தலைமையில் குழு அமைத்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது.

களைகட்டும் சென்னை செஸ் ஒலிம்பியாட்.. ஜோதி ஓட்டத்தை தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர்.. 75 நகரங்களுக்கு பயணம்

44th Chess Olympiad Torch relay for the launched by Prime Minister Narendra Modi in Delhi Indira Gandhi Stadium. It was Celebratd as a festival. Also india diversity was explained through Dances.