வருமான வரி சோதனைகளுக்கு இடையே.. ஆக்ஸ்பாம் அறிக்கை.. பொது நலனுக்காக பணியாற்றுவோம் என அதிரடி

டெல்லி: இந்திய சமூகத்தில் நிலவும் வறுமை, பொருளாதார ஏற்றதாழ்வு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஆக்ஸ்பாம் நிறுவனம் மீதும், அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிக்கும் 'அறிவு ஜீவி' குழுமம் (CPR) மீதும் சமீபத்தில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்திய நிலையில் தற்போது ஆக்ஸ்பாம் தரப்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஆக்ஸ்பாம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "பொதுநலன் கருதி தொடர்ந்து தாங்கள் பணியாற்றுவோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரெய்டு நடவடிக்கை ஆக்ஸ்பாம் நிறுவனத்தை முடக்கும் செயல் என அரசியல் கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது 'ஆக்ஸ்பாமின்' அறிக்கை முக்கியத்தும் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக ரெய்டு குறித்து நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்கள் கூறுகையில், "சுமார் 35 மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட ரெய்டில், இணையம் உள்ளிட்ட சேவைகள் முழுமையாக முடக்கப்பட்டது" என்று கூறியிருந்தனர்.

Oxfam, which conducts research on poverty and economic inequality in Indian society, and the Knowledge Group (CPR), which criticizes the government's policies, have recently been raided by the Income Tax Department. It says, "Will continue to work in public interest." There was strong opposition to this ride from all over the country.