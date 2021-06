ஜம்மு காஷ்மீர் தனி நாடு.. சர்ச்சையை கிளப்பிய ட்விட்டின் புதிய மேப்.. கடும் கோபத்தில் மத்திய அரசு

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசுக்கும் ட்விட்டருக்கும் இடையேயான மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ட்விட்டர் தளத்தில் இந்தியா மேப்-இல் இருந்த பிரித்து காஷ்மீரை தனியாகக் காட்டியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாட்டிலுள்ள சமூக வலைத்தளங்களுக்கும் ஓடிடி தளங்களுக்கும் மத்திய அரசு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த புதிய சட்டத்தை மற்ற அனைத்து தளங்களும் ஏற்றுக் கொண்ட போதிலும், ட்விட்டர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

இதனால் மத்திய அரசுக்கும் ட்விட்டர் நிறுவனத்திற்கும் இடையே கடந்த சில வாரங்களாகவே மோதல் நிலவி வருகிறது.

Twitter in its website shows Jammu and Kashmir and Ladakh as separate countries. Earlier last year twitter had shown Leh as part of China.