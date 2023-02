பட்ஜெட் 2023: ஒரு ரூபாயில் வரவு - செலவு எவ்வளவு? அரசு அதிகமாக செலவிடுவது எதற்காக தெரியுமா?

ஒரு ரூபாயில் வரவு - செலவு எவ்வளவு என்ற விவரம் மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி : மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில், ஒரு ரூபாயில் வரவு - செலவு குறித்த விவரம் வெளியாகி உள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக வட்டி செலுத்துவதற்கு 20 பைசாவும், மாநிலங்களுக்கான வரி பகிர்வுக்காக 18 பைசாவும் செலவிடப்படுகிறது.

அதிகபட்சமாக கடன்கள் மற்றும் பிற சொத்துகள் மூலமாக 34 பைசாவும், ஜி.எஸ்.டி மற்றும் இதர வரிகள் மூலமாக 17 பைசாவும், வருமான வரி மற்றும் வர்த்தக வரி மூலமாக தலா 15 பைசாவும் வருவாயாக மத்திய அரசுக்கு கிடைக்கிறது.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக அரசு தனது கடைசி முழு பட்ஜெட்டை இன்று தாக்கல் செய்துள்ளது. நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது பட்ஜெட் உரையில், வலுவான பொது நிதியையும் நிதித்துறையையும் உருவாக்க இந்த அரசு இலக்காக கொண்டிருக்கிறது எனத் தெரிவித்தார்.

பட்ஜெட்டில் பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், 1 ரூபாயில் வரவு செலவு விவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

