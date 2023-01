என்னங்க இது? கிடுகிடுவென உயர்ந்த கோதுமை விலை.. ஓபன் மார்க்கெட்டில் ஏலம் விட மத்திய அரசு முடிவு!

கோதுமை விலை குறையாமல் தொடர்ந்து அதிகரிப்பதால் தற்போது இந்த கோதுமையை ஓபன் மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது.

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கோதுமையின் விலை சமீபத்தில் உயர்ந்திருப்பதால் அதனை குறைக்க மத்திய அரசு சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் கோதுமையின் விலை கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்திருக்கிறது. 2021-2022 என இந்த ஓராண்டு மட்டும் கோதுமையின் விலை சுமார் 23% அதிகரித்திருக்கிறது. அதாவது 2021ம் ஆண்டு கோதுமை ஒரு குவின்டால்(100 கிலோ) ரூ.2,212ஆக இருந்தது. இது கடந்த ஆண்டு ரூ.2,721 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது.

இந்த விலையுயர்வுக்கு கோதுமை விளைச்சல் குறைவு காரணமாக சொல்லப்பட்டது. அதாவது 2021ம் ஆண்டை விட 2022ம் ஆண்டில் கோதுமை விளைச்சல் சுமார் 3 லட்சம் டன் அளவுக்கு குறைந்திருப்பதாக மத்திய அரசு கூறியிருந்தது. இதன் காரணமாக வரத்து குறைந்ததாகவும், எனவேதான் விலை உயர்ந்தது என்றும் அரசு சுட்டிக்காட்டியது. வட மாநிலங்களில் வீசிய வெப்ப அலையின் காரணமாக இந்த விளைச்சல் குறைந்ததாக விவசாயிகள் கூறியுள்ளனர்.

வரலாறு காணாத உணவுப் பஞ்சத்தில் பாகிஸ்தான்.. கோதுமை லாரியை விரட்டிச் செல்லும் மக்கள்! பரிதாபம்

English summary

The central government has made some efforts to reduce the price of wheat, which has recently risen to the highest level in the last 10 years across the country. The private individuals who buy the wheat sold in this way should convert it into atta and distribute it to the people at a low price.