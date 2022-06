முகலாயர்கள் பற்றியே வரலாற்றில் எழுதி வைத்துள்ளார்கள்.. சோழ, பாண்டிய, பல்லவர் எங்கே? அமித் ஷா கேள்வி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உண்மையான வரலாற்றை எழுத வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதாகவும் இதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்றும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தலைநகர் டெல்லியில் மருத்துவர் ஒமேந்திர ரத்னு என்பவர் எழுதிய "மஹாராணாஸ்: தர்மத்திற்கான ஆயிரம் வருடப் போர்" என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்தும் பேசிய அமைச்சர் அமித் ஷா, உண்மையான வரலாற்றைக் கூற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். மேலும், உண்மையை விளக்குவதைத் தவிர்க்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்.

