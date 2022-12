நிலுவையில் 5 கோடி வழக்குகள்.. கேட்கவே அதிர்ச்சியா இருக்கு! கொந்தளித்த மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாட்டில் நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகள் விரைவில் 5 கோடியை எட்டிவிடும் என்றும், நீதித்துறையின் உள்கட்டமைப்புகள் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவு பிரமாதமாக இல்லை எனவும் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ கூறியுள்ளார்.

ஏற்கெனவே நீதிபதிகள் நியமனம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை இவர் தொடர்ந்து கூறி வந்த நிலையில், தற்போது நீதித்துறை உள்கட்டமைப்புகு குறித்து விமர்சித்திருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கூடுதல் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டு, நேற்று அவை பயன்பாட்டுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய கிரண் ரிஜிஜூ இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

English summary

Law Minister Kiran Rijiju has expressed concern that the pending cases across the country will soon touch 5 crore. He also said that the infrastructure of the judiciary is not as great as it is supposed to be.