மத்திய அரசின் அடுத்த ‛செக்’.. மாநில அரசுகள் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்ப அதிரடி தடை.. வெளியான முழுவிபரம்

டெல்லி: இந்தியாவில் மத்திய, மாநில, யூனியன் பிரதேச அரசுகள் சார்பில் தொலைக்காட்சி தொடங்கி ஒளிரப்பு செய்யவும், தொலைக்காட்சி சார்ந்த் சேவைகள் வழங்கவும் மத்திய அரசு அதிரடியாக தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதன்மூலம் தமிழகத்தில் அரசு கேபிள், கல்வி தொலைக்காட்சி மத்திய அரசின் பிரசார் பாரதி கட்டுப்பாட்டில் செல்ல உள்ளது.

இந்தியாவில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் சார்பில் தகவல் தொடர்பு சார்ந்த உரிமங்களை வழங்கி வருகிறது. அதாவது தபால், தந்தி, தொலைபேசி, வயர்லெஸ், தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு சேவைகளின் உரிமங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்தியாவில் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் சுதந்திரமாக இயங்கும் பொதுத்துறை அமைப்பு தான் பிரசார் பாரதி. இது மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கி வருகிறது.

In India, the central government has issued an order prohibiting the central, state and union territory governments from starting and broadcasting television and providing television-related services. Through this, government cable and educational television in Tamil Nadu will come under the control of central government's Prasar Bharati.