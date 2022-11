"வந்தே மாதரம் பாடலுக்கும் தேசிய கீதத்திற்கு நிகரான மரியாதை கொடுக்கனும்" -மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வந்தே மாதரம் பாடலுக்கும் தேசிய கீதத்திற்கு நிகரான மரியாதையை இந்திய குடிமக்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பிரமாணப்பத்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 24 ஆம் தேதி ஜனகன மண பாடல் தேசிய கீதமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

அதேபோல், தேசிய பாடலாக வந்தே மாதரம் பாடல் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதியான டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இதனை அறிவித்தார்.

English summary

In an affidavit filed by the Central Government in the Delhi High Court, the citizens of India should give the same respect to the singing of Vande Mataram as the National Anthem.