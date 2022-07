ஆங்கிலேயரை எதிர்த்த முதல் வீராங்கனை. . தமிழ்நாட்டு வீரமங்கை வேலு நாச்சியாரின் வெற்றி வரலாறு!

Delhi

புதுடெல்லி: இந்தியா தனது 75 வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட உள்ள நிலையில், சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முதன் முதலாக தொடங்கிய தமிழகத்தை சேர்ந்த வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரை நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியம் ஆகும்.

நாடு சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுவதைக் குறிக்கும் வகையில் 'சுதந்திர தின அமுதப் பெருவிழா' (அம்ரித் மஹோத்சவ்) என்ற பெயரில் பல்வேறு விதமாக சுதந்திர தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாட மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் ஆக உள்ள நிலையில், நாட்டின் விடுதலைக்கு பங்கேற்றவர்களை இன்றைய தலைமுறையினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது கட்டாயம் ஆகும்.

English summary

Rani Velu Nachiyar is an important figure in the Indian freedom movement who needs to be remembered. when the country is celebrating 75 years of independence