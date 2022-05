வி.பி.என் இனி பிரைவசி கிடையாது.. எல்லாமே கண்காணிக்கப்படும்.. புது ரூல்ஸ் போட்ட அரசு!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி: வி.பி.என் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் அதனைப் பயன்படுத்துபவர்களின் தகவல்களை 5 ஆண்டுகளுக்கு சேமித்து வைக்க வேண்டும் என தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

புதிய நடைமுறையைப் பின்பற்றத் தவறினால் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டப்படி சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரைவசிக்காக வி.பி.என் சேவைகளை நாடும் பயன்பாட்டாளர்ளுக்கு, இந்த உத்தரவு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Virtual private network companies in India must collect and maintain customer data for at least 5 years, according to a directive from Computer Emergency Response Team.