மத்திய அரசின் ஐடி விதிகளை பின்பற்ற.. எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறோம்.. இறங்கி வரும் டிவிட்டர்!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: மத்திய அரசின் புதிய ஐடி விதிகளை பின்பற்ற எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து வருவதாக டிவிட்டர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சமூக வலைத்தளங்களையும், ஓடிடி தளங்களையும் கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நீண்ட காலமாக முயன்று வருகிறது. இதற்காக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மத்திய தகவல்கள் தொழில்நுட்ப துறை மூலம் சமூக வலைத்தளங்களுக்கும், ஓடிடி தளங்களுக்கும் புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன.

15 நிமிடம்.. தரையிறங்கும் முன் திடீரென மோசமாக குலுங்கிய.. விஸ்தாரா விமானம்.. 3 பயணிகள் படுகாயம்!

அதன்படி இந்த சமூக வலைத்தளம் மற்றும் ஓடிடி தளங்கள் தங்களிடம் வரும் புகார்களை விசாரிப்பதற்காக இந்தியாவில் இருந்து அதிகாரி ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும். அரசு வைக்கும் புகார்களை இந்த அதிகாரிதான் விசாரிக்க வேண்டும். இந்த விதிகளை பின்பற்ற கடந்த மாதம் வரை அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது. பேஸ்புக், கூகுள் இதை பின்பற்றுவதாக அறிவித்தது.

English summary

We are making every effort to comply with the new IT Rules says Twitter as Union government plan to take action against social media giant.