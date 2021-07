பயப்படுறீங்களா.. ஆர்எஸ்எஸ் பக்கம் ஓடிப் போங்க.. காங்கிரசுக்கு தேவையில்லை.. ராகுல் காந்தி ஆவேசம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பயப்படுபவர்கள் யாரும் காங்கிரசில் இருக்கத் தேவையில்லை , ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை நோக்கி ஓடி விடுங்கள் என்று அந்தக் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.

உத்திரபிரதேசம், குஜராத் போன்ற பெரிய மாநிலங்களில் அடுத்த வருடம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. பஞ்சாப்பும் தேர்தலை எதிர்நோக்கி உள்ளது.

இந்த மாநிலங்கள் அனைத்துமே காங்கிரஸ் கட்சியை உயிர்ப்போடு, தனித்த செல்வாக்குடன் இருக்கக் கூடிய மாநிலங்கள்.

English summary

Rahul Gandhi on Friday said the Congress needs fearless leaders and those in the party who are afraid should be thrown out, in a pep talk to the party's social media team that ended up as a scorching message to defectors and dissidents.