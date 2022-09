28 அடி உயரம்.. 65 டன் எடை.. டெல்லியில் பிரதமர் மோடி திறந்த நேதாஜி சிலையின் சிறப்பம்சங்கள் இதுதான்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் புதிதாக நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். இந்த சிலை 28 அடி உயரத்தில் 65 மெட்ரிக் டன் எடையில் 2 மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

டெல்லியில் சென்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தின் கீழ் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம், பிரதமருக்கான புதிய இல்லம் உள்பட பல்வேறு பணிகள் ரூ. 20,000 கோடி மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கொரோனா காலம், நீதிமன்ற வழக்குகளை கடந்து இந்த திட்டப்பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

கொரோனா காலத்தில் பொருளாதார பிரச்சனையில் இந்த திட்டத்தில் செலவு செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு தொடரப்பட்டது. இருப்பினும் அத்தியாவசிய பணி, அதனால் பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கலாம் என்று டெல்லி ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு வழங்கியது. இதையடுத்து பணிகள் சுறுசுறுப்படைந்தது.

உருமாற்றம் பெற்ற சென்ட்ரல் விஸ்டா அவென்யூ.. புதிய நேதாஜி சிலை.. திறந்து வைத்த பிரதமர் மோடி

English summary

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new Netaji Subhash Chandra Bose statue in Delhi today. The main features of this statue have been revealed, including the height of 28 feet and the weight of 65 metric tons, which was made in 2 months.