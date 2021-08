அறிவியல் முனைப்பிற்கும், இந்திக்கும் என்ன தொடர்பு?..மத்திய அமைச்சருக்கு, சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கேள்வி

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: திறனறித் தேர்வுக்கு இந்தி, ஆங்கில மொழிகளில் மட்டுமே கேள்வித்தாள் அமைப்பதற்கு மதுரைஎம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அறிவியல் முனைப்பிற்கும் ஹிந்திக்கும் என்ன தொடர்பு? என்று மத்திய அமைச்சருக்கு அவர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக சு.வெங்கடேசன் எம்.பி மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்குக்கு (தனிப் பொறுப்பு) எழுதியுள்ள கடிதத்தின் விவரம் பின்வருமாறு:

புதிய தலைவலி! ஆப்கனில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்களுக்கு.. வரிசையாக கொரோனா பாசிட்டிவ்- அடுத்து என்ன

English summary

Madurai MP su.venkatesan condemned to prepare question paper in Hindi and English only for proficiency test . What has science got to do with Hindi? He has questioned the Union Minister