மத்திய அரசு கூறும் மாஸ்க்டு ஆதார் என்றால் என்ன? பாதுகாப்பானதா? டவுன்லோட் செய்வது எப்படி? முழு தகவல்

டெல்லி: மத்திய அரசு ஆதார் குறித்து முக்கிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ள நிலையில், மாஸ்க்டு ஆதார் என்றால் என்ன அதை எப்படிப் பயன்படுத்துவதை என்பதைப் பார்க்கலாம்.

மத்திய அரசு நேற்றைய தினம் ஆதார் தொடர்பாகச் சுற்றறிக்கை ஒன்றை அளித்திருந்தது. அதாவது ஆதார் புகைப்பட நகலைத் தவறாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளதால் அதைப் பகிரும் முன் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இருந்தது.

மேலும், மோசடிகளில் இருந்து பாதுகாக்க 'மாஸ்க்டு ஆதாரை'(Masked Aadhaar) பயன்படுத்துமாறும் அதில் மத்திய அரசு வலியுறுத்தி இருந்தது. இருப்பினும், இந்த அறிக்கை தவறாகப் புரிந்து கொள்ளும் ஆபத்து இருப்பதாகக் கூறி இந்த அறிக்கையைத் திரும்பப் பெற்றது.

English summary

Central government adivsed people to use ‘Masked Aadhaar’ instead of normal aadhaar: (மாஸ்க்டு ஆதார் என்றால் என்ன அதைப் பயன்படுத்துவது எப்படி) All things to know about Masked Aadhaar and how to download Masked Aadhaar.