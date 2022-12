சீனா - இந்தியா தொடர் மோதல்களுக்கு என்ன காரணம்? 1993-1996 எல்லை ஒப்பந்தங்கள் என்ன சொல்கின்றன? பின்னணி

Delhi

டெல்லி: அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் தவாங் செக்டரில் கடந்த 9ம் தேதி சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சியை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் முறியடித்துள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த மோதலுக்கு 1993-96 எல்லை ஒப்பந்தம்தான் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது

ஏற்கெனவே கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் மோதல், இதை தொடர்ந்து இப்போது அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் மோதல் என சீனா தொடர்ந்து அத்துமீறி வருகிறது.

இது போன்ற மோதலில் சீனா ஏன் ஈடுபட்டுள்ளது என்பதை முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகள் விளக்கியுள்ளனர். அதாவது இந்தியா-சீனா இருநாடுகளும் 1993-1996 எல்லை ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டது.

