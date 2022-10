ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்து மதம் இல்லையென்றால், தமிழ்நாடும்தான் இல்லை..பாஜக தேசிய நிர்வாகி காட்டம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ராஜ ராஜ சோழன் இந்துவா? என்ற விவகாரம் எழுந்துள்ள நிலையில், பாஜக தேசிய அமைப்பு செயலாளர் பிஎல் சந்தோஷ், 'அப்போது தமிழ்நாடு என்ற ஒன்றே கிடையாது. பிறகு எப்படி ராஜ ராஜ சோழன் திராவிட மன்னராக இருக்க முடியும்?' என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் மணி ரத்னம் இயக்கத்தில் பெரும் நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது.

இந்த படம் வெளியாவதற்கு முன்பே பெரும் எதிர்பார்ப்பை கொடுத்து இருந்தது. வெளியான பிறகு படம் குறித்த விவாதங்களுக்கு சற்றும் பஞ்சம் இல்லாமல் பரபரப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. அரசியல் களத்திலும் விவாதப்பொருளாக இந்த படம் மாறியிருக்கிறது.

BJP National Organization Secretary PL Santosh said, 'There was no such thing as Tamil Nadu then. Then how can Raja Raja Chola be a Dravidian king?' He commented that.