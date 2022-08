3 ஆண்டுகளாக மம்தாவுடன் விடாத மோதல்.. ஆளுநர் டூ துணை ஜனாதிபதி.. யார் இந்த ஜெகதீப் தன்கர்?

Delhi

டெல்லி: மேற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்து குடியரசுத் துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஜெகதீப் தன்கர். யார் இவர்?

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவின் பதவிக்காலம் இந்த மாதம் 10 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து குடியரசுத் துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

இந்த தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி சார்பில் ஜெகதீப் தன்கர் போட்டியிட்டார். எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் மார்க்ரெட் ஆல்வா களம் கண்டார். இதையடுத்து புதிய குடியரசுத் துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெற்றது. இதன் வாக்கு எண்ணிக்கையும் இன்றே அறிவிக்கப்பட்டது.

