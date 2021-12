'ஓமிக்ரான் கொரோனா மின்னல் வேகத்தில் பரவுகிறது, ஆனால்..' ஆய்வாளர்கள் கொடுக்கும் அதிமுக்கிய தகவல்

Delhi

டெல்லி: புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் பாதிப்பு, உலகெங்கும் பெரும் அச்சத்தைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில், இது எந்தளவு தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த முதற்கட்ட தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் நவம்பர் மாதம் முதலில் புதிய உருமாறிய கொரோனா ஒன்று கண்டறியப்பட்டது. ஓமிக்ரான் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த உருமாறிய கொரோனாவை, உலக சுகாதார அமைப்பு கவலைக்குரிய கொரோனா வகையாகப் பட்டியலிட்டுள்ளது.

இந்த உருமாறிய கொரோனா டெல்டாவை காட்டிலும் 3 மடங்கு வரை வேகமாகப் பரவலாம் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஏற்கனவே பல நாடுகளில் ஓமிக்ரான் கொரோனாவால் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரிக்கத் தொடங்கிவிட்டது.

