விதிமீறல் இல்லை.. குஜராத்துக்கு தேர்தல் தேதி அறிவிக்காதது ஏன்? இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் விளக்கம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: குஜராத், இமாச்சல் பிரதேச மாநிலங்களுக்கு ஒன்றாக தேர்தல் நடத்தப்படும் நிலையில் தற்போது இமாச்சல் பிரதேசத்துக்கு மட்டும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குஜராத்துக்கான தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. இதில் விதிமீறல் இல்லை எனக்கூறி இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் சில மாநிலங்களுக்கும் எப்போதும் ஒருசேர சட்டசபை தேர்தல் நடக்கும். அதன்படி தான் குஜராத், இமாச்சல் பிரதேச மாநிலங்களுக்கு காலம் காலமாக ஒன்றாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வுருகிறது.

இந்த 2 மாநில சட்டசபையின் காலமும் இந்த ஆண்டு இறுதியில் முடிவடைய உள்ளது. இந்நிலையில் தான் இன்று தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் குஜராத், இமாச்சல் பிரதேசம் மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்படும் என்ற தகவல் வெளியானது.

குஜராத் சட்டசபை தேர்தல் தேதியை அறிவிக்காத தேர்தல் ஆணையம்! பிரதமர் மோடி பயணம் காரணமா?

English summary

Gujarat and Himachal Pradesh are going to hold elections together, now only Himachal Pradesh has announced the election date. No date announced for Gujarat. India's Chief Election Commissioner Rajiv Kumar has explained that there is no violation.