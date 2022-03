இவ்வளவு அமளி துமளிக்கு இடையேயும்.. இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரவில்லை.. ஏன் தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயராமல் உள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசின் திட்டம் தான் காரணமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சுமார் 80 டாலர்களாக இருந்தபோது இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை ரூ.100யை தாண்டியது.

இதற்கிடையே உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

தொழிலும் முக்கியம்! சுற்றுச்சூழலும் முக்கியம்! 3-ம் நாள் கலெக்டர்கள் மாநாட்டில் CM ஸ்டாலின் பேச்சு!

இதையடுத்து பெட்ரோல், டீசல் விலை மாற்றி அமைக்கப்படவில்லை. 128 நாட்களாக பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.

English summary

Fortunately, petrol and diesel prices in India have not yet risen as international crude oil prices have risen to an all-time high. It has been reported that the reason for this is the new plan of the central government.