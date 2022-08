புதிய இந்தியா எழுச்சி பெறுவதை உலக நாடுகள் பார்க்கின்றன.. ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு சுதந்திர தின உரை!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தேசிய கல்வி கொள்கை எதிர்கால தலைமுறையை அடுத்த கட்ட தொழில் புரட்சிக்கு தயார்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டது. மேலும் இந்த கல்வி முறை என்பது நம்மை பாரம்பரியத்துடன் மீண்டும் இணைக்கிறது. இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வேகமாக வளர்ந்து வருவதோடு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் புதிய இந்தியா எழுச்சி பெற்று வருவதை உலக நாடுகள் பார்க்கின்றன'' என நாட்டு மக்களுக்காக சுதந்திர தின உரையாற்றிய ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு கூறினார்.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினம் நாளை வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. டெல்லி செங்கோட்டையில் நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசியக்கொடி ஏற்றி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்ற உள்ளார்.

முன்னதாக இன்று ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அப்போது ஹிந்தி மொழியில் ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு கூறியதாவது:

அனைத்து மொழியும் தேசிய மொழி; அனைத்து சாதியினரும் சகோதரர்கள்.. ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத்!

English summary

The National Education Policy aims to prepare the future generation for the next industrial revolution. And this system of education reconnects us with tradition. India's economy is growing rapidly and the world is seeing new India's rapid growth in recent years," President Thirelapathi Murmu said in his Independence Day address to the nation.