இது இந்தியாவின் அதிசயம்.. ஈபிள் டவரையும் விட உயரமான ரயில் பாலத்தின் வியக்க வைக்கும் போட்டோ.. ஆஹா!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஈபிள் டவரை விட உயரமாகவும், உலகில் உள்ள உயரமான ரயில் பாலம் என புகழ்பெற்றுள்ள செனாப் ரயில் பாலத்தின் வியக்க வைக்கும் போட்டோக்களை இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய போக்குவரத்தில் ரயில்வே முக்கியமானது. இந்தியாவில் நீண்டதூர பயணத்துக்கு வசதிப்படைத்தவர்கள் விமானத்தை பயன்படுத்தும் நிலையில் ஏழை, நடுத்தர மக்கள் அதிகம் நாடுவது ரயில்களை தான்.

இதனால் தான் இந்தியாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக ரயில் பயணங்கள் உள்ளன. மேலும் இந்தியாவில் சரக்கு போக்குவரத்தும் அதிகளவில் ரயில்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதனால் ரயில்வே துறையை நவீனமயமாக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

6 நாட்கள் கேப்.. மிஸ் ஆக கூடாது! இடையில் பறந்த உதயநிதி.. ஸ்டாலினே கையில் எடுத்த

English summary

Indian Railways has released stunning photos of the Chenab Railway Bridge, which is taller than the Eiffel Tower and is reputed to be the tallest railway bridge in the world.