கோடீஸ்வரர்!.. ஆனாலும் 3 மாதத்திற்கு ஒருமுறை டெலிவரி செய்யும் சொமேட்டோ 'சிஇஓ'.. எதற்காக தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பெரும் பணக்காரர் ஆன சொமேட்டோ சிஇஓ திபேந்தர் கோயல், 3 மாதத்துக்கு ஒருமுறை நேரடியாக சொமெட்டோ டெலிவரி பணியில் ஈடுபட்டு வருவது மக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய உணவு விநியோக நிறுவனங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிறுவனங்களில் ஒன்று சொமேட்டோ. இந்த நிறுவனத்தின் சிஇஒ திபேந்தர் கோயல்.

கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம் தற்போது 24 நாடுகளில் 10 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட நகரங்களில் தனது உணவு விநியோக சேவையை செய்து வருகிறது.

English summary

Dibender Goyal, CEO of zomoto, who became very rich, directly engaged in zomoto delivery once in 3 months has created resilience among the people.