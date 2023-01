சூடம் கொளுத்தினால் வருவார்.. சீண்டிய அண்ணாமலை.. சூடாக பதிலடி கொடுத்த திமுக எம்.பி செந்தில் குமார்!

Dharmapuri

oi-Vignesh Selvaraj

தருமபுரி : சூடம் கொளுத்தி பூமி பூஜை செய்தால் போதும் தி.மு.க எம்.பி.யை உடனே பார்த்து விடலாம் என தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை பேசியதற்கு, திமுக எம்.பி செந்தில் குமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அண்ணாமலையைப் போல மாற்றி மாற்றிப் பேசும் ஆள் நான் கிடையாது எனக் கூறியுள்ளார் தருமபுரி எம்.பி செந்தில் குமார்.

சமீபத்தில், அரசு நிகழ்ச்சிகளில் இந்து மத பூஜை நடத்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் தருமபுரி திமுக எம்.பி செந்தில் குமார். இதற்கு பாஜகவினர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், தருமபுரியில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக எம்.பி செந்தில் குமாரின் செயலை விமர்சித்துப் பேசினார் அண்ணாமலை. அதுகுறித்த கேள்விக்கு பதில் கொடுத்துள்ளார் செந்தில் குமார்.

English summary

DMK MP Senthil Kumar has responded to T N BJP leader Annamalai's comment that DMK MPs can be seen immediately if do Pooja. Dharmapuri MP Senthil Kumar has said that I am not a person who talks like Annamalai.