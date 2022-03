ஸ்டாலினை சந்திக்கலாம்னு ஏமாத்திட்டாங்க.. ட்விட்டரில் வந்த குமுறல்.. எம்.பி. செந்தில்குமார் பதில்

Dharmapuri

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தருமபுரி: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என தொண்டர்களிடம் வாக்குறுதி வழங்கியவர்கள் அதனை நிறைவேற்ற ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் தருமபுரி திமுக எம்.பி. செந்தில் குமார் தெரிவித்து உள்ளார்.

English summary

Those who had promised the volunteers that arrangements would be made to meet Chief Minister MK Stalin in person should make arrangements to fulfill it, Dharmapuri DMK MP said.