பாத்திருக்க வாய்ப்பே இல்ல.. இப்படி எல்லாம் திருவிழாவா? சேற்றில் முக்கி செருப்பால் அடித்து.. வினோதம்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் அருகே கோவில் திருவிழாவையொட்டி சேற்றையும் மாடுகளுக்கு ஊற்றும் கழனிதண்னீரையும் கலந்து உடம்பில் பூசி, பக்தர்களை விளக்குமாறு மற்றும் செருப்பால் அடித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய வினோத திருவிழா நடைபெற்றது.

அய்யலூர் அருகே உள்ள தீத்தாகிழவனிரில் காளியம்மன், மாரியம்மன், பகவதியம்மன் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோவில் திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெறும்.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று தொடங்கி நடைபெற்று வந்த திருவிழாவில் அம்மன் வீதிஉலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

