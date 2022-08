ஒ.செ.க்களுக்கு வலைவீசும் ஓபிஎஸ் & கோ! எடப்பாடியோ அமைதியோ அமைதி! என்ன தான் நடக்கிறது அதிமுகவில்?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : எடப்பாடி தரப்பிலிருந்து ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்த ஒன்றிய செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் தங்கள் பக்கம் வந்து விடுமாறு எடப்பாடி தரப்பு நிர்வாகிகளுக்கு வலை வீசி வரும் நிலையில் ஆனால் எதுவுமே நடக்காதது போல திண்டுக்கல்லில் முன்னாள் அமைச்சர்களான நத்தம் விஸ்வநாதன், திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அமைதி காப்பது கட்சி தொண்டர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அதிமுக அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக தற்போது அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளை வளைக்கும் முயற்சியானது ஓபிஎஸ் தரப்பால் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதற்கு ஓரளவு பலனும் கிடைத்திருக்கும் நிலையில், ஓரளவு ஒன்றிய செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு கிடைத்திருக்கும் நிலையில் அவர்களை வைத்தே மேலும் பலரை இழுக்க தீவிரம் காட்டுகின்றனர் நிர்வாகிகள்.

English summary

While the administrators including the union secretary who joined the OPS team are throwing a net to the Edappadi side executives to come to their side, the Edappadi side's silence has shocked the party workers ; ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்த ஒன்றிய செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் தங்கள் பக்கம் வந்து விடுமாறு எடப்பாடி தரப்பு நிர்வாகிகளுக்கு வலை வீசி வரும் நிலையில், எடப்பாடி தரப்பு அமைதி காப்பது கட்சி தொண்டர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.