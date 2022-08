2 லட்சம் இருந்தால்.. ஜாலியாக மான் வேட்டை? சர்ச்சையில் வனத்துறை! அதிகரிக்கும் துப்பாக்கி புழக்கம்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் சிறுமலை வனப்பகுதியில் கடமனை வேட்டையாடி அதனை உரித்து இறைச்சியை விற்பனை செய்த நபர்களை வனத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து அபராதம் விதித்து விடுவித்துள்ள நிலையில் சிறுமலை வனப்பகுதியில் வேட்டை சம்பவங்களும் துப்பாக்கி புழக்கமும் அதிகரித்து வருவதாகவும் வேட்டை சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலை வன சரகத்திற்கு உட்பட்ட செட்டியபட்டி பகுதியில் கடமான் இறைச்சி விற்பனை செய்வதாக திண்டுக்கல் மாவட்ட வன அலுவலர் பிரபுவுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.அதன் அடிப்படையில் திண்டுக்கல் சிறுமலை ரேஞ்சர் மதிவாணன் தலைமையிலான வனத்துறையினர் நேற்று செட்டியபட்டி பகுதியில் திடீரென சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது வெள்ளோடு பகுதியைச் சேர்ந்த சபரிமுத்து என்ற சக்திவேல், பெருமாள்கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த இருளப்பன் ஆகிய இரண்டு பேர் இருசக்கர வாகனத்தில் கடை மான் இறைச்சியை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

English summary

The forest officials have arrested and fined the persons who hunted moose and skinned it and sold the meat in Dindigul Sirumalai forest area.