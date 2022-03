பணத்துக்கு வாய்ப்பில்லை.. உழைப்புக்குத்தான் மரியாதை.. திமுக வைத்த ட்விஸ்ட்டால் உற்சாக உடன்பிறப்புகள்

Dindigul

திண்டுக்கல் : பணபலமும் அரசியலில் பெரிய பின்னணியும் இல்லாமல் கட்சிக்காக உண்மையாக உழைத்த பெண் ஒருவருக்கு திண்டுக்கல் மேயர் பதவியை வழங்கி உள்ள நிலையில் திமுகவினர் கட்சித் தலைமையை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 19ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சிகளையும் பெரும்பாலான நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளே கைப்பற்றின.

The DMK is enthusiastically celebrating the party leadership as it has given the post of Dindigul mayor to a woman who has truly worked for the party without money or a big background in politics.