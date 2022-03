ஒன்றியம், நாடாளுமன்றம், மாநகராட்சி எல்லாமே கைவிட்டு போச்சு..வலுக்கும் எதிர்ப்பு..சிக்கலில் சீனிவாசன்

Dindigul

திண்டுக்கல் : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல், ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தல், சட்டமன்ற தேர்தல் என அனைத்து தேர்தல்களிலும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் அதிமுக படுதோல்வியை சந்தித்து உள்ளதால் சொந்த கட்சிக்குள்ளேயே அவருக்கு எதிர்ப்புகள் உருவாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் அதிமுகவின் முக்கிய முகமாக இருப்பவர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன். திண்டுக்கல் மாவட்ட செயலாளர், கழக அமைப்புச் செயலாளர், கழக வழிகாட்டுதல் குழு உறுப்பினர் என பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வருகிறார்.

சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்சியில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட அவர் திண்டுக்கல் கழக அவைத் தலைவராக பெயருக்கு பொறுப்பில் இருந்தார். அதற்கு முன்னதாக அதிமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கழக பொருளாளர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்து வந்தார்.

English summary

It has been reported that the AIADMK has lost rural localbody election, urban localbody elections, parliamentary election and the assembly election in all the areas under the control of former AIADMK minister Dindigul Srinivasan, which has created opposition within his own party.