அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க! ‘ஆல்அவுட்’ குடித்து அட்மிட் ஆன நடிகை! நள்ளிரவில் எஸ்கேப்பானவரை தேடிய போலீஸ்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : யூடியூபரிடம் 30 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக சர்ச்சையில் சிக்கி உள்ள துணை நடிகை திவ்யபாரதி கொசு மருந்து குடித்து தற்கொலை முயன்றதால் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கிருந்து அவர் மாயமான நிலையில் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலைச் சேர்ந்த பகவலவன் ராஜா என்பவர் யூடியூப் சேனல் ஒன்றை நடத்தி வந்துள்ளார். அதில் கவிதைகள் தொடர்பான வீடியோக்களை அவர் வெளியிட்டு பணம் சம்பாதித்து வந்துள்ளார்.

இதில் நடிப்பதற்காக நடிகை ஒருவரை தேடி வந்துள்ளார். அப்போது ஏஜண்ட் ஒருவரின் மூலம் திண்டுக்கல்லை அடுத்த தாடிக்கொம்பைச் சேர்ந்த திவ்ய பாரதி என்பவர் அறிமுகமாகி உள்ளார். இவர் உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகளில் தொகுப்பாளினியாகவும், சில படங்களில் துணை நடிகையாகவும் நடித்துள்ளார்.

பிரபல யூடியூபர் வெளியிட்ட வீடியோ.. துணை நடிகை திவ்யபாரதி தற்கொலை முயற்சி!.. திண்டுக்கல்லில் பரபரப்பு

English summary

actress Divya Bharati, who is involved in the controversy of defrauding a YouTuber of 30 lakh rupees, tried to commit suicide by drinking mosquito repellent. She was admitted to the Dindigul Government Hospital and the police are investigating the matter.