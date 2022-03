கோவா சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2022: வேட்பாளர்களை அடைகாக்கும் காங்கிரஸ் - ஹோட்டலில் பாதுகாப்பு

Dindigul

oi-Jeyalakshmi C

பனாஜி: கோவாவின் 40 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்டசபைக்கும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி தனது வேட்பாளர்களை ரிசார்ட்களில் தங்க வைத்து பாதுகாத்து வருகிறது. வடக்கு கோவா ரிசார்ட்டில் இருந்து தெற்கு கோவாவில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்று தங்க வைத்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி.

இதற்கிடையில், 2022 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் நேற்று மாலை வெளியானது. அதில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் தலா 16 இடங்களை வெல்லும் . இழுபறி நிலைமை உருவாகலாம் என்று கருத்து கணிப்புகள் வெளிவந்தன.

இதனிடையே இதர கட்சிகளின் ஆதரவுடன் பாஜக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இதையடுத்து கோவா மாநில முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் அண்மையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை டெல்லி சென்று சந்தித்தார்.

