பிரதமர் மோடி பிளானில் திடீர் சேஞ்ச்? மதுரையில் இருந்து காரில் பயணம்? பறக்கும் கொடி.. பரபர தகவல்கள்!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : நாளை தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி மதுரையில் இருந்து சாலை மார்க்கமாகவே காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்திற்கு வரவுள்ளர் என புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னதாக, காந்தி கிராம பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சிக்காக விமானம் மூலம் மதுரை வரும் பிரதமர் மோடி, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருவார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்காக ஹெலிபேட் தளத்தில் சோதனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், ஹெலிகாப்டர் பயணம் தவிர்க்கப்பட்டு, சுமார் 60 கி.மீ தொலைவுக்கு சாலை மார்க்கமாகவே வருவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதற்காகவே, நாளை காலை முதல் மதுரையில் இருந்து திண்டுக்கல் செல்லும் வாகனங்களுக்கு மாற்று வழி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மதுரை - திண்டுக்கல் நெடுஞ்சாலையில் பாஜக கொடிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Prime Minister Modi coming to Tamil Nadu tomorrow, will come to Gandhi Gram University by road from Madurai. Earlier, it was reported that PM Modi will arrive in Madurai by plane and from there he will reach the university by helicopter.