எடப்பாடி வர்றாரு.. ஒன்றாக களமிறங்கிய திண்டுக்கல்லின் இரு ’தலைகள்’! இவ்வளவு ஏற்பாடுகளா? பரபரத்த பழனி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்றதற்கு பிறகு முதல் முறையாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பழனிக்கு வருகை தர இருக்கும் நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து வரவேற்புக்கான ஏற்பாடுகளை தீவிரமாக செய்து வருவது தொண்டர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அதிமுகவில் பல்வேறு கட்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தமிழகத்தில் சென்னை சேலம் தவிர கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வேறு எங்கும் பயணம் மேற்கொள்ளவில்லை.

இந்த நிலையில் ஜோதிடர் ஒருவரின் அறிவுரைப்படி பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வர் ஆன பிறகு இன்று முதன் முறையாக சுவாமி தரிசனம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற செயல்படாத திட்டத்தின் மூலம் உயிரோடு விளையாடுவதா? -எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

Edappadi Palaniswamy is going to visit Palani for the first time after assuming the post of interim General Secretary of AIADMK. For the past two days, AIADMK former ministers Dindigul Srinivasan Natham Viswanathan have been actively making preparations for the reception, which has excited the volunteers.