கொடைக்கானலில் இன்று முதல் கட்டுப்பாடுகள் அமல்.. மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

Dindigul

oi-Velmurugan P

திண்டுக்கல் : கொடைக்கானலில் இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி கொடைக்கானலுக்கு கேரளா மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரக்கூடிய பயணிகள் 72 மணிநேரத்திற்குள் கொரோனா மருத்துவப்பரிசோதனை செய்து நோய் தொற்று இல்லை என்பதற்கான மருத்துவச்சான்று பெற்றிருக்கவேண்டும் என்று திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: "கொடைக்கானலுக்கு கேரளா மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரக்கூடிய பயணிகள் 72 மணிநேரத்திற்குள் கொரோனா மருத்துவப்பரிசோதனை செய்து நோய் தொற்று இல்லை என்பதற்கான மருத்துவச்சான்று பெற்றிருக்கவேண்டும்.

தடுப்பூசி போடாமல் எப்படி ஆபீஸுக்கு வரலாம்.. 3 ஊழியர்களை.. வேலையை விட்டுத் தூக்கிய சிஎன்என்

அல்லது இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்ட சான்றிதழை கொடைக்கானல் நுழைவாயில் சோதனைச்சாவடியில் சரிபார்த்த பின்னரே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

English summary

New restrictions have been implemented in Kodaikanal since today. According to the Dindigul District Collector, travelers coming to Kodaikanal from Kerala and other state should have a rtpc test within 72 hours and a medical certificate of no infection.