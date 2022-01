மேயர் கனவில் வாரிசுகள்.. பிடிகொடுக்காத சீனியர்கள்.. திண்டுக்கல் மேயர் தேர்தலால் சூடுபிடிக்கும் களம்

Dindigul

திண்டுக்கல் : மாநாகராட்சி தேர்தல் தேதி நெருங்கி வரும் நிலையில் திண்டுக்கல்லில் மேயர் ஆகும் கனவில் வாரிசுகள் களம் காண தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில் அதிமுக , திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் சீனியர்கள் அதுகுறித்து கண்டுகொள்ளாத நிலையில் இன்னும் வேட்பாளர் பட்டியலே வெளியிடப்படாததால் தொண்டர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தேர்தலுக்காக நேற்று முன்தினம் முதல் வேட்புமனு துவங்கியுள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை திண்டுக்கல் மாநகராட்சி, பழனி, கொடைக்கானல் ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சிகளை கைப்பற்ற கடும் போட்டி அதிமுக திமுகவினரிடம் உள்ளது. ஆனால் கூட்டணி கட்சிகளின் பேச்சுவார்த்தை முடியாததால் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட தாமதமாகி வருகிறது.

As the date of the Dindigul municipal elections approaches, volunteers are confused as the heirs to the dream of becoming mayor are getting ready to see the field and the seniors of the parties including AIADMK and DMK have not seen it yet and the list of candidates has not been released yet.