"கிச்சான்னாலே இளிச்சவாயன்தானே.." அது சரி.. யாரு இந்த கிச்சா? ஏன் இத்தனை மீம்ஸ் சுற்றி வருகிறது?

News

oi-Veerakumar

சென்னை: "கிச்சான்னாலே இளிச்சவாயன்தானே.." இந்த ஒற்றை வார்த்தை இன்று தமிழ் பேசும் நல்லுலகின் சமூக இணையவெளிகளை நிரப்பிக் கொண்டு இருக்கிறது.

தாடி வச்சி, சற்று ஏக்கத்தோடு பேசும் ஒரு 50 வயதை கடந்த நபரின் படத்தோடு இந்த வரிகள் மீம்களாக உலவி வருகின்றன. தன்னைத்தானே சுய பச்சாதாபமாக சித்தரிப்பதற்கும், வேறு யாரையாவது அப்படி பரிதாபத்தோடு குறிப்பிடவும், இந்த மீமை போட்டு கடந்து போகிறது நெட்டிசன் கூட்டம். அந்த வகையில், இதுவும் செல்போனின் அங்கமான எமோஜியைப் போல மாறிவிட்டது.

நளினிக்கு ஜாமீன் வழங்க எதிர்ப்பு... காங்கிரஸ் பிரமுகர் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல்

English summary

Vilangu series Kicha memes: கிச்சான்னாலே இளிச்சவாயன்தானே மீம்ஸ். கிச்சான்னாலே இளிச்சவாயன்தானே .. This single word is filling the social networking sites of the Tamil-speaking world today. These lines are browsing like memes with a picture of a bearded, 50-year-old man who speaks with a bit of nostalgia. In that sense, it's like a cell phone emoji.