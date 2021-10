கேகேஆர் அல்லது டெல்லி.. எந்த டீம் பைனலுக்கு வந்தால் சிஎஸ்கே ஈஸியாக வெல்லலாம்? இவ்வளவு விஷயம் இருக்கே

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் இடையே நாளை குவாலிபையர் 2 ரவுண்ட் போட்டி நடைபெற உள்ளது. இதில் எந்த அணி வெல்கிறதோ அது, வரும் வெள்ளிக்கிழமை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன், மோத வேண்டியிருக்கும்.

இவ்விரு அணிகளில் எந்த அணி பைனலில் சிஎஸ்கேவுடன் மோதுவது சிஎஸ்கே அணிக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பது குறித்த விவாதங்கள் ஆரம்பித்து விட்டன.

இதுகுறித்து கிரிக்கெட் பண்டிதர்களும், முன்னாள் வீரர்களும் சில கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் கருத்தின் சாராம்சம் இதுதான்.

English summary

The Qualifier 2 round match between Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals is scheduled for tomorrow. Whichever team wins will have to face the Chennai Super Kings on Friday. Which team is easy for CSK to defeat in the final?