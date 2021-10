தோனி வந்ததும் அடியோடு மாறிய சூழ்நிலை.. இந்திய அணியில் ஏகப்பட்ட பாசிட்டிவிட்டி.. இதை நோட் பண்ணீங்களா?

Dubai

oi-Shyamsundar I

துபாய்: 2021 டி 20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா இதுவரை இரண்டு பயிற்சி ஆட்டங்களில் ஆடி இரண்டிலும் வென்று இருக்கிறது. இந்த பயிற்சி ஆட்டங்களில் இந்திய வீரர்கள் ஆடிய விதம், வீரர்களின் பார்ம் என்று பல விஷயங்கள் இந்திய அணிக்கு உத்வேகத்தை கொடுத்துள்ளது.

2021 ஐபிஎல் தொடரில் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான ஆட்டம் வரும் ஞாயிற்றுகிழமை நடக்க உள்ளது. இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி என்றாலே அது அனல் பறக்கும். அதிலும் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான டி 20 உலகக் கோப்பை போட்டி என்றால் கண்டிப்பாக விறுவிறுப்பாக இருக்கும்.

இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா என்று இரண்டு பெரிய அணிகளை டி 20 உலகக் கோப்பை பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியா வீழ்த்திவிட்டு நம்பிக்கையாக முதல் போட்டியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. இந்த இரண்டு வெற்றிகள் இந்தியா அணிக்கு பல பாசிட்டிவ் விஷயங்களை கொடுத்துள்ளது.. என்னென்ன என்று பார்க்கலாம்!

English summary

Ahead of T20 World Cup First Match aganist pakistan, India’s Top order Batting and Ashwin’s Experience Bowling seems to be good and lot of positivity spread in the indian team after dhoni took the mentor role.